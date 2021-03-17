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Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению
Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил главарей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества за сбивание в 2014 году украинского самолета ИЛ-76. Об этом сообщает LIGA.
Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговора состоит из более чем 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами по восемь часов.
Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования батальон "Заря", вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. Их действия были квалифицированы как теракт по ч. 3 ст. 258 УК.
Теги: суд, самолет, приговор, Ил-76, Плотницкий
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