Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению

17.03.2021 08:00

Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил главарей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества за сбивание в 2014 году украинского самолета ИЛ-76. Об этом сообщает LIGA.

Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговора состоит из более чем 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами по восемь часов.

Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования батальон "Заря", вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. Их действия были квалифицированы как теракт по ч. 3 ст. 258 УК.