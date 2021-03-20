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Архив - Луганская область

На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19

20.03.2021 09:00
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На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19

Вчера на КПВВ "Станица Луганская" началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек.
Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории. Для обеспечения безопасности с лицами, у которых будет выявлен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами.
Врач рассказала, что результат человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.



Теги: тестирование, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
 
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