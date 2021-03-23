Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса

23.03.2021 12:00

Сотрудники облгосадминистрации в Северодонецке получили первую прививку вакциной Covishield/AstraZeneca, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В вакцинации приняли участие представители всех структурных подразделений ОГА. По информации врачей, случаев острых аллергических реакций среди привитых не было зафиксировано.