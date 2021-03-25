На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут

25.03.2021 15:00

Текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-02 «КПП «Танюшовка»- Старобельск - Бахмут» в рамках проекта "Большое строительство" начался на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

«Маршрут «Лисичанск - Бахмут» стал первым объектом "Большого строительства" в 2021 году. Сейчас здесь работают дорожники ООО «Автомагистраль-Юг». Фактически, это будет новая дорога, передвигаться по которой станет быстро, комфортно и безопасно. Подрядчик готов привлечь к проведению работ почти 100 работников и 70 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что во время проведения работ дорога Т-13-02 не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Дорожники уверяют, что завершат весь комплекс операций по восстановлению дорожного покрытия на всей протяженности маршрута «Лисичанск - Бахмут» в июне 2021 года.