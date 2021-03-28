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Архив - Луганская область

В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО

28.03.2021 13:00
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В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО

В ОРЛО "власть" объявила граждан Украины, не проживающих и не "зарегистрированных" на оккупированной территории Луганской области, "иностранными гражданами", передает Трибун.
Так, в Луганске появились объявления о "приказе" "МВД ЛНР" о признании граждан Украины "иностранными гражданами". Данное фото опубликовано на странице "Инцидент Луганск" в соцсети.



Теги: Донбасс, иностранец, МВД, ЛНР
 
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