В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО

28.03.2021 13:00

В ОРЛО "власть" объявила граждан Украины, не проживающих и не "зарегистрированных" на оккупированной территории Луганской области, "иностранными гражданами", передает Трибун.

Так, в Луганске появились объявления о "приказе" "МВД ЛНР" о признании граждан Украины "иностранными гражданами". Данное фото опубликовано на странице "Инцидент Луганск" в соцсети.