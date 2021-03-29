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В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля
В ОРЛО "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" (ЧСПК) продлила школьные каникулы до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба "правительства".
"В связи с ростом заболеваемости СOVID-19 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия на состоявшемся 26 марта заседании приняла решение о продлении школьных каникул до 3 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.
В протоколе ЧСПК отмечено, что в этот период необходимо провести "заключительную дезинфекцию во всех помещениях детских общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, дезинфектантами, согласно инструкции к препаратам по режимам при вирусных инфекциях".
"Кроме того, ЧСПК дала поручение Министерству внутренних дел и Министерству здравоохранения усилить контроль соблюдения противоэпидемического режима, особенно в учреждениях культуры и спорта, развлекательных центрах, магазинах и общественном транспорте", — добавили в пресс-службе.
Теги: карантин, каникулы, ОРЛО
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