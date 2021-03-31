Медикам лаборатории экспресс-тестирования на КПВВ в Станице Луганской не платят зарплату

31.03.2021 12:00

Медики, которые делают бесплатные экспресс-тесты на COVID в лаборатории на КПВВ "Станица Луганская", не получают ни зарплату, ни выплаты по COVID. Вопрос финансирования самих лабораторий также не решен. Об этом журналистам «5 канала» рассказал Юрий Стогниев, директор департамента охраны здоровья Луганской областной ВГА.

«К сожалению, этот вопрос еще не решен. Национальная служба здоровья Украины этот вопрос не решила. Как будет проходить финансирование этих пунктов тестирования. Мы обращались в министерство охраны здоровья, в Кабмин, в НСЗУ. Но пока комментариев мы не получили. И как финансировать людей и их работу, нахождение там пока что неизвестно», — заявил Стогниев.