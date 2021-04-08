ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР"

08.04.2021 17:00

Так называемый министр связи и массовых коммуникаций группировки "ЛНР", которому объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Его действия классифицированы по ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области.

"Он продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в т. н. "комитетах" и "коллегиях", принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства т. н. "ЛНР", направленные на общее функционирование системы т. н. "органов власти" оккупационной администрации РФ в Луганской области", — говорится в сообщении.