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Архив - Луганская область

ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР"

08.04.2021 17:00
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ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР"

Так называемый министр связи и массовых коммуникаций группировки "ЛНР", которому объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Его действия классифицированы по ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области.
"Он продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в т. н. "комитетах" и "коллегиях", принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства т. н. "ЛНР", направленные на общее функционирование системы т. н. "органов власти" оккупационной администрации РФ в Луганской области", — говорится в сообщении.



Теги: министр, связь, прокуратура, розыск, ЛНР
 
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