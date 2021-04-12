В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор

12.04.2021 12:00

В оккупированном Луганске усилили ответственность за нарушения требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами и благоустройства территории. Об этом рассказали в "администрации" города.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:

на граждан в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на должностных лиц — от шести тысяч до десяти тысяч рублей;

на физических лиц-предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.

"Данные нововведения связаны с увеличением нарушений с использованием транспортных средств. Это предоставление услуг по вывозу мусора лицами, не являющимися исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО, и вывоз мусора в несанкционированные места", — отметили в "администрации".