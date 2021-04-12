- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12:00
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"08:00
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"15:00
- Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО10:00
- Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС09:00
- "ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ17:00
- В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-1915:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий10:00
- ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР"17:00
- Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг15:00
В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор
В оккупированном Луганске усилили ответственность за нарушения требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами и благоустройства территории. Об этом рассказали в "администрации" города.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
- на должностных лиц — от шести тысяч до десяти тысяч рублей;
- на физических лиц-предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
- на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.
"Данные нововведения связаны с увеличением нарушений с использованием транспортных средств. Это предоставление услуг по вывозу мусора лицами, не являющимися исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО, и вывоз мусора в несанкционированные места", — отметили в "администрации".
Теги: Луганск, мусор, наказание, ОРЛО
- Мнение: Чтобы освободить пленных, Садовый завалит ОРДЛО мусором?
- Здесь "министры" "ЛНР" не живут: в Сети показали, как выглядит "адское место" в оккупированном Луганске
- Блогер показал печальные реалии Луганска
- В Луганске "мусорный коллапс"
- Художника приговорили к ударам палками за граффити в метро
- В России ввели химическую кастрацию для педофилов
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12:00
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"08:00
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"15:00
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате13:00
- Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО10:00
- СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи09:00
- Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля15:00
- Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС09:00
- "ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ17:00
- В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-1915:00
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12:00
- В Польше оценили эффективность прививок от COVID-1911:00
- Началась регистрация на получение вторых «карантинных» 8000 грн10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля09:00
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"08:00
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля17:00
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"15:00
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля11:00
- Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО10:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи
- Зеленский выложил в Instagram селфи из Авдеевки
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля
- Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ
- "ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий