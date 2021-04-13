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В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)
13.04.2021 09:00
В Луганской области зафиксировали пожары, предположительно случившиеся из-за поджогов. Об этом сообщает Telegram-канал "R.E.G.I.O.N_13".
Так, возгорание сухостоя в непосредственной близости к жилым домам было зафиксировано в с. Лозно-Александровка Белокуракинского района.
Очевидцы вызвали наряд ГСЧС и вместе с ними ликвидировали очаги огня.
Также возгорание сухостоя было замечено и в Лисичанске в районе завода "Пролетарий". Пожар успешно потушили.
По словам очевидцев, возгорания также произошли в Попаснянском районе, Рубежном и Кременной.
Теги: пожар, поджог, ГСЧС
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