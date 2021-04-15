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На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров
15.04.2021 17:00
В Луганской области приобрели шесть подъемных платформ (по одной на каждый вокзал области) для посадки в вагоны лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, передает "Трибун".
Сегодня, 15 апреля, такую платформу начали использовать на попаснянском железнодорожном вокзале. Вскоре подобные платформы появятся в Лисичанске, Рубежном, Сватово, Кременной и Старобельске.
Теги: железнодорожный вокзал, инвалиды, платформа
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