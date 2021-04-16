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На КПП "Меловое" задержали экс-чиновницу "ЛНР"
Служба безопасности Украины задержала бывшую «чиновницу» группировки «ЛНР», которая возглавляла «управление культуры, молодежи и спорта» в оккупированном Должанске (до декоммунизации – Свердловск). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители задержали женщину во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала из оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ через пункт пропуска «Меловое». «Чиновница» въезжала в Украину для изменения фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.
Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась в должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия, подчеркнули в спецслужбе.
С 2015 года она находилась в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).
Теги: СБУ, чиновник, задержание, ЛНР, КПП, Меловое
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