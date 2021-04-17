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Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"
17.04.2021 12:00
Правило "пересечение разрешено один раз в 30 дней" "пограничники ЛНР" теперь трактуют по-новому, сообщают жители ОРЛО в соцсетях.
Правило было введено указом Пасечника 25 сентября, и уже тогда фраза "не чаще одного раза в месяц" вызывала разночтения.
До недавнего времени "пограничники ЛНР" особо не акцентировали свое внимание на данном правиле, позволяя в течение месяца пересекать линию разграничения в обе стороны. Но, примерно, с начала апреля, участились случаи, когда людей перестали пропускать на луганском КПП, ссылаясь на "правило 30 дней".
Вот что пишут жители ОРЛО в соцсетях:
- "Племянница работает в Киеве, прописка луганская. Не была здесь два года. Приехала к родителям. Побыла неделю. Поехала обратно — сказали нет, сиди месяц. Я пытался в этом Указе разобраться, но Вы же знаете, их пишут не для этого".
- "Все выезды и месяца не въезда у всех проходят по-разному. И прописка не имеет значения. У меня ЛУГАНСКая прописка и я сижу месяц в Луганске. У моей тетки тоже Луганская, но она сидит в Украине))".
- "Мне кажется, уже нужно просить официального, понятного объяснения трактовки этого указа. Невозможно понять, каждый трактует по-своему. ЧЕРТОВЩИНА КАКАЯ-ТО!!!"
- "Дозвонилась в МИД ЛНР, сказали сидеть 30 дней в Луганске в любом случае после въезда. Уточнили: то, что у меня лнр прописка и я год уже живу в Украине, роли не играет".
Теги: правила, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО
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