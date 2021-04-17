Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"

17.04.2021 12:00

Правило "пересечение разрешено один раз в 30 дней" "пограничники ЛНР" теперь трактуют по-новому, сообщают жители ОРЛО в соцсетях.

Правило было введено указом Пасечника 25 сентября, и уже тогда фраза "не чаще одного раза в месяц" вызывала разночтения.

До недавнего времени "пограничники ЛНР" особо не акцентировали свое внимание на данном правиле, позволяя в течение месяца пересекать линию разграничения в обе стороны. Но, примерно, с начала апреля, участились случаи, когда людей перестали пропускать на луганском КПП, ссылаясь на "правило 30 дней".

Вот что пишут жители ОРЛО в соцсетях: