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На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка
21.04.2021 15:00
На подконтрольном боевикам Алчевском меткомбинате началась забастовка. Об этом сообщает Telegram-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун.
"Уже сегодня на предприятии началась забастовка доменщиков и составителей доменного района (работники ЖДЦ, люди выполняющие маневры на тепловозах). Рабочие АМК поняли, что по-иному выплат заработных плат не добиться. Будем наблюдать за ситуацией", - пишет автор.
По данным канала, на Алчевском меткомбинате назначен новый директор из Донецка. На этой неделе он должен заступить на должность.
Напомним, что это уже не первый протест рабочих на данном предприятии - забастовки также проходили в феврале текущего года.
Теги: Алчевск, забастовка, металлургия, ОРЛО, комбинат
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