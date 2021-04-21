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Архив - Луганская область

ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения

21.04.2021 14:00
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ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения

С 21 апреля по 11 мая текущего года Восточноукраинский национальный Университет имени Владимира Даля будет осуществлять учебный процесс в дистанционном формате. Об этом сообщается на официальном сайте университета.
"Учебный процесс будет происходить на платформе eCampus согласно расписанию занятий. Посещение занятий является обязательным", - сказано в сообщении.
Соответствующий приказ о переходе на дистанционное обучение подписала ректор университета Ольга Поркуян.



Теги: университет, Северодонецк, обучение, COVID-19
 
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