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В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию
23.04.2021 17:00
В ОРЛО чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью отменила проведение первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" самопровозглашенной "республики".
"Отменить проведение в городах и районах ЛНР 1 мая 2021 года первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах", — говорится в протоколе заседания ЧСПК.
Теги: демонстрация, отмена, 1 мая, ОРЛО, COVID-19
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