В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом

28.04.2021 13:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий, передают местные СМИ.

"Может, давайте организуем телемост с простыми жителями подконтрольных Киеву территорий. Выйдем с предложением, давайте побеседуем. Мы хотя бы услышим, о чем мы говорим и о чем говорят они, их доводы, наши доводы", — предложил Пасечник.

Он отметил, что идея о проведении такого телемоста пришла к нему после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямого диалога с "Л/ДНР".