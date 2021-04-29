Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус

29.04.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус

28 апреля, около 06.00, на 242 км автодороги «Меловое - Чугуев» недалеко от населенного пункта с. Парневое Старобельского района Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Час Пик.
Сотрудники следственно-оперативной группы полиции пгт Беловодска и следователи Следственного управления, которые выехали на место происшествия, установили, что 48-летний водитель автомобиля «RENO TRAFIC», житель г. Мариуполь, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель и трое пассажиров госпитализированы в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Транспортное средство направлено на территорию спецплощадки в г. Сватово. Продолжаются следственные действия.



Теги: авария, микроавтобус, Меловое
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх