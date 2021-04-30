На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»

30.04.2021 14:00

На КПВВ «Станица Луганская» с самого утра никого не пропускают в сторону Украины. Не работает мобильное приложение «Вдома». Об этом сообщают луганчане, уже более трёх часов находящиеся в серой зоне перед украинским пунктом пропуска.

По словам очевидцев из-за сбоя в работе приложения «Вдома» ещё ни один человек не прошёл со стороны Луганска на территорию Украины.

«На Станице сейчас никого не пропускают,не работает программа,вроде ещё не один человек не прошел в Украину сегодня. Ждём!»

«Пока никаких. У меня дочь стоит в Станицу, сказали в течении 1-1.5 часов должны сделать. Вот ждёт, уже прошел час, пока ещё не работает Вдома. Все органы (погран, объединенные силы, мин здравоохранения, министерство транформации) в курсе не работающего приложения, но ответ один -Ждите!»

При этом через КПВВ пропускают в сторону Луганска. Но, на луганском пункте пропуска предупреждают, что если сейчас вышедшим на Украину вернуться, то следующий раз выйти можно будет только через 30 дней.

"Пускают,но предупреждают о том, что программа в Украине не работает и если вернёмся назад, то 30 дней нельзя пересекать", — рассказывает очевидец.