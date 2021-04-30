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Архив - Луганская область

В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники

30.04.2021 08:00
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В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник отменил действие режима «комендантского часа» с 1 до 13 мая. Об этом пишут СМИ ОРЛО.
«Для обеспечения проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, Дня Победы, дня ОРЛО, постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории республики с 23:00 1 мая до 04:00 13 мая. Ввести в действие режим комендантского часа на территории ОРЛО с 23:00 13 мая», - говорится в тексте «указа».
Напомним, «комендантский час» действует в ОРЛО с 23:00 до 04:00.



Теги: праздники, отмена, май, комендантский час, ОРЛО
 
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