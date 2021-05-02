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Архив - Луганская область

С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение

02.05.2021 17:00
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С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение

С 3 по 9 мая движение по центральным улицам в Луганске будет частично перекрыто. Об этом сообщили в "администрации" города.
"С 4:00 до 12:00 3 и 5 мая, с 18:00 6 мая до 12:00 7 мая, с 18:00 8 мая до 12:00 9 мая будет ограничено движение по ряду магистралей Луганска", — говорится в сообщении.
Ограничения коснутся движения по следующим магистралям:
улица Коцюбинского;
улица Луначарского (от улицы Советская до улицы Коцюбинского);
улица Лермонтова (от улицы Советская до улицы Коцюбинского);
улица Котельникова (от улицы Советская до улицы Коцюбинского);
улица Демехина (от улицы 3-я Донецкая до улицы Коцюбинского);
улица 16-я Линия (от улицы Советская до улицы Фрунзе);
улица Павла Сороки (от улицы 18-я Линия до улицы 16-я Линия);
улица Владимира Шевченко;
улица Титова (со стороны улицы Фрунзе);
улица Красная площадь (от улицы Тараса Шевченко до улицы Луначарского);
улица Котельникова (от улицы Луначарского до улицы Коцюбинского);
улица Сараева (въезд на эстакаду).



Теги: Луганск, праздники, транспорт, май, ограничение
 
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