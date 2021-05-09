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Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский с послами стран Большой семерки и Евросоюза посетили Луганскую область. В поселке Меловое они возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина — освободителям" по случаю Дня памяти и примирения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский также осмотрел Колокол памяти на территории мемориала. Это первый из четырех колоколов, установку которых президент инициировал год назад.
Четыре колокола должны символизировать память о погибших и примирение между странами – участницами Второй мировой войны: Колокол памяти в Меловом, Колокол победы в Закарпатье, а также Колокол мира в Донецке и Колокол единства – в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины, сообщили в ОП.
Зеленский также пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.
Находясь в Луганской области, Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.
Теги: Вторая Мировая война, День Победы, обращение, Зеленский
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