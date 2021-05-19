- Премьер-министр Эстонии посетила КПВВ на Луганщине08:00
- Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму15:00
- Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО14:00
- Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин11:00
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу11:00
- Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ09:00
Премьер-министр Эстонии посетила КПВВ на Луганщине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на второй день своего визита в Украину ознакомилась с ситуацией в Луганской области, где она вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила два контрольных пункта въезда-выезда: самый восточный в Станице Луганской и самый новый - Счастье - единственный контрольный пункт, который можно пересекать на автомобиле, сообщает ERR.
Пророссийские сепаратисты до сих пор откладывают открытие своего контрольного пункта, ссылаясь на пандемию COVID-19. Украинские военные дали премьер-министру обзор ситуации с боевыми действиями в настоящее время.
"Никто в сегодняшней Европе не должен жить в зоне военных действий или в оккупации. Мы все - партнеры и друзья Украины - должны положить этому конец. Эстония не наблюдает пассивно за страданиями украинцев. Мы работаем вместе с нашими партнерами в международных организациях над тем, чтобы предпринять конкретные шаги в ответ на агрессивные действия России. Кремль должен знать цену дальнейшей эскалации", - сказала Каллас.
Теги: Донбасс, премьер-министр, визит, Эстония
- Премьер-министр Эстонии посетила КПВВ на Луганщине08:00
- В подразделении ВСУ на Донбассе разоблачили "боевика-оборотня"16:00
- Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму15:00
- Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО14:00
- 251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая13:00
- Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина12:00
- Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин11:00
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- Премьер-министр Эстонии посетила КПВВ на Луганщине08:00
- В Украину доставили вторую партию вакцины Pfizer в рамках COVAX17:00
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- В подразделении ВСУ на Донбассе разоблачили "боевика-оборотня"16:00
- Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму15:00
- Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО14:00
- 251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая13:00
- Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина12:00
- Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая10:00
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова
- В подразделении ВСУ на Донбассе разоблачили "боевика-оборотня"
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция
- Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
- Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное трио"