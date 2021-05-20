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3 июня начнет курсировать поезд Лисичанск-Одесса
20.05.2021 15:00
«Укрзализныця» в июне запускает поезд №269/270 Лисичанск-Одесса. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Из Лисичанска первый поезд отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам. Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.
«Укрзализныця открывает возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных городов добраться к морю этим летом на поезде № 269/270 Лисичанск - Одесса», — сказано в сообщении.
Отправление из Лисичанска запланировано в 17:04, из Одессы — в 19:21. Прибытие в Одессу планируется в 12:10, в Лисичанск — в 15:34.
Теги: Одесса, Лисичанск, поезд, Укрзализниця
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