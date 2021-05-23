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В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты
23.05.2021 13:00
Средняя заработная плата в "ЛНР" за три года выросла вдвое, минимальная — в 2,5 раза, сообщила "министр труда и соцполитики" Светлана Малахова.
"В республике за последние три года средняя заработная плата выросла почти в два раза, а минимальная заработная плата — в 2,5 раза. Согласно закону о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), принятом депутатским корпусом, установлен МРОТ на территории Республики с 1 января 2021 года в размере 7 883 рубля", — сказала она.
Малахова уточнила, что размер средней зарплаты в Луганске в настоящее время составляет 18 223 руб.
Теги: зарплата, рост, ОРЛО
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