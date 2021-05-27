На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ

27.05.2021 16:00

Сегодня, 27 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.