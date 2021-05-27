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Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля
27.05.2021 11:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Мареком Шафином принял участие в передаче Луганской областной детской клинической больнице двух реанимобилей. Об этом сообщает сайт ЛОГА.
Два Volkswagen Transporter Т-5 оборудованы дефибрилляторами LP12, вакуумными матрасами и шинами, аппаратами ИВЛ, кислородными редукторами, экстрактором Accuvac Basic и носилками на колесах.
Луганская областная детская клиническая больница имеет три реанимационных отделения - инфекционное, детское и неонатологическое.
Теги: дети, реанимация, больница, автомобиль
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