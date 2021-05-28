В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon

28.05.2021 13:00

В оккупированном Луганске "МГБ ЛНР" провело рейды по "министерствам" в поисках владельцев SIM-карт Vodafon-Украина. Если у кого-то были в наличии карты Vodafon даже в отключенном виде, то такие изымались, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на паблик "Донбасский кейс".

Запрет на пользование украинскими мобильными операторами связи в "госучреждениях" "ЛНР" действует уже давно, и "МГБ" решило проверить, насколько его придерживаются.

Также в "ЛНР" с прошлого года запрещено привязывать личные аккаунты "госслужащих" в социальных сетях к номерам украинских операторов.

Отмечается, что несмотря на запреты, в "ЛНР" много людей, как и раньше, пользуются связью Vodafon, так как качество местной связи "Лугаком" сверхнизкое.