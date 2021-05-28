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Архив - Луганская область

В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon

28.05.2021 13:00
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В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon

В оккупированном Луганске "МГБ ЛНР" провело рейды по "министерствам" в поисках владельцев SIM-карт Vodafon-Украина. Если у кого-то были в наличии карты Vodafon даже в отключенном виде, то такие изымались, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на паблик "Донбасский кейс".
Запрет на пользование украинскими мобильными операторами связи в "госучреждениях" "ЛНР" действует уже давно, и "МГБ" решило проверить, насколько его придерживаются.
Также в "ЛНР" с прошлого года запрещено привязывать личные аккаунты "госслужащих" в социальных сетях к номерам украинских операторов.
Отмечается, что несмотря на запреты, в "ЛНР" много людей, как и раньше, пользуются связью Vodafon, так как качество местной связи "Лугаком" сверхнизкое.



Теги: запрет, облава, ОРЛО, Vodafone-Украина
 
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