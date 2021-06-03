В ОРЛО разрешили поднять цену на питьевую воду

03.06.2021 13:00

В ОРЛО внесли изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары, сообщают местные СМИ.

В перечне социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена, изменили цены на «Воду питьевую». Установлена новая цена за 1 литр — 2,15 рублей. Ранее литр такой воды должен был стоить не выше 1,8 рубля.



