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В ОРЛО разрешили поднять цену на питьевую воду
03.06.2021 13:00
В ОРЛО внесли изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары, сообщают местные СМИ.
В перечне социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена, изменили цены на «Воду питьевую». Установлена новая цена за 1 литр — 2,15 рублей. Ранее литр такой воды должен был стоить не выше 1,8 рубля.
Теги: цена, вода, ОРЛО
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