Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине

08.06.2021 18:00

"Укрзалізниця" определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях). Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным "Укрзалізниці", со значительным отрывом лидирует поезд № 45/46 "Ужгород - Лисичанск". За 5 месяцев этого года им проехали 329 тыс. пассажиров.

На втором месте - поезд № 41/42 "Днепр - Трускавец" со 188 тыс. пассажиров. Третье место - за поездом № 69/70 "Мариуполь - Львов", который перевез 176 тыс. пассажиров. Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:

- № 137/138 "Хмельницкий - Лисичанск", 165 тыс. пасс .;

- № 91/92 "Одесса - Константиновка", 170 тыс. пасс .;

- № 145/146 "Киев - Измаил", 159 тыс. пасс .;

- № 101/102 "Киев - Херсон", 147 тыс. пасс .;

- № 97/98 "Ковель - Киев", 143 тыс. пасс .;

- № 357/358 "Киев - Рахов", 141 тыс. пасс .;

- № 125/126 "Константиновка - Киев", 140 тыс. пасс.