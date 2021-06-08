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Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине
"Укрзалізниця" определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях). Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным "Укрзалізниці", со значительным отрывом лидирует поезд № 45/46 "Ужгород - Лисичанск". За 5 месяцев этого года им проехали 329 тыс. пассажиров.
На втором месте - поезд № 41/42 "Днепр - Трускавец" со 188 тыс. пассажиров. Третье место - за поездом № 69/70 "Мариуполь - Львов", который перевез 176 тыс. пассажиров. Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:
- № 137/138 "Хмельницкий - Лисичанск", 165 тыс. пасс .;
- № 91/92 "Одесса - Константиновка", 170 тыс. пасс .;
- № 145/146 "Киев - Измаил", 159 тыс. пасс .;
- № 101/102 "Киев - Херсон", 147 тыс. пасс .;
- № 97/98 "Ковель - Киев", 143 тыс. пасс .;
- № 357/358 "Киев - Рахов", 141 тыс. пасс .;
- № 125/126 "Константиновка - Киев", 140 тыс. пасс.
Теги: Лисичанск, Ужгород, поезд, Укрзализниця, популярность
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