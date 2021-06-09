Эстония помогла наладить доступ к интернету в прифронтовых районах Луганщины

09.06.2021 11:00

При содействии Департамента внешних связей, промоции и инновационного развития в сотрудничестве с ОО "Координационный совет города Золотое "Родной город" с целью усиления двустороннего сотрудничества на Луганщине был реализован проект за средства Правительства Эстонской Республики "Подключение населенных пунктов области к качественной интернет-связи".

Было подключено 6 WiFi точек доступа в наиболее посещаемых местах в н.п. Золотое и с.Екатериновка. Это позволило жителям проводить различные мероприятия, обмениваться информацией.

Стоимость проекта составила почти 3000 евро. Это значительно усилило сплоченность жителей области и облегчило доступ населения к качественному контенту, что является чрезвычайно актуальным в условиях информационной "гибридной" войны.