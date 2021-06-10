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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты

10.06.2021 09:00
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На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты

На пункте пропуска «Станица Луганская» снизили цену на ПЦР-тест, с помощью которого граждане, при въезде на подконтрольную Украине территорию, могут сняться с самоизоляции в мобильном приложении «ВДОМА». Об этом сообщили представители медицинского центра «Микротестлаб».
По их словам, медцентр с 6 июня начал акцию, в ходе которой цена тестирования на ПЦР COVID-19 радикально снижена до 800 гривен для всех клиентов.
«Всех желающих сделать тест мы ждем на пунктах отбора медцентра «Микротестлаб». Никаких дополнительных условий для участия в акции нет. Просто приходите и делаете ПЦР-тест почти на 30% дешевле, чем раньше», — рассказали представители медцентра.
Так же они напомнили, что «Микротестлаб» одна из трех лабораторий, что имеют право официально снимать с самоизоляции на территории Луганской области.
Как отметили в медцентре «Микротестлаб» их акция ПЦР-тестирования по 800 гривен продлится до 1 июля 2021 года. Уточнить информацию можно по телефону +38 050 607 2620 или на сайте медицинского центра «Микротестлаб».



Теги: стоимость, тест, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
 
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