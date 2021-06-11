В серой зоне перед КПВВ "Станица Луганская" умерла женщина

11.06.2021 10:00

В серой зоне перед КПВВ “Станица Луганская” нашли умершую женщину в инвалидной коляске. Об этом Свободному радио сообщили мониторы благотворительного фонда “Право на захист”, которые дежурят там каждый рабочий день.

Эту информацию подтвердила начальник пресс-службы Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

“Во время общения с мониторами (правозащитной организации, – ред.) нам стало известно, что вблизи КПВВ “Станица Луганская” в т.н. “серой зоне” обнаружили коляску, а в ней женщина без признаков жизни”, – рассказала представитель пограничников.

По ее словам, пограничники помогли довезти умершую до КПВВ.

“Ее оформили как можно быстрее и передали гражданским структурам: правоохранительным органам. Они уже устанавливают насильственная ли это смерть или нет. Сейчас тело находится в медучреждении”, – добавляет пресс-секретарь луганских пограничников.

В комментарии Свободному радио монитор благотворительного фонда “Право на захист” рассказала: умершей было 82 года, и ее сопровождал мужчина.

“Это не ее родственник, а посторонний человек. Он довез ее до навеса КПВВ и обратился к фельдшеру, чтобы тот измерил женщине давление. Но фельдшер, когда подошел, увидел, что женщина мертва. Сопровождавший сказал, что пока они ехали с неподконтрольной территории, все было хорошо, женщина была жива, и они разговаривали с нею. То есть смерть произошла именно в “серой зоне”, – рассказывает представитель правозащитников.

Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда добавляет: пограничники осуществляют свою деятельность исключительно на КПВВ. В “серую зону” есть доступ у мониторов правозащитных организаций, в частности Красного Креста и “Право на захист”.

“Им предоставляет разрешение командующий Объединенных сил согласно отдельным спискам, и они на период функционирования КПВВ имеют право находиться там”, – объясняет начальник пресс-службы погранотряда.