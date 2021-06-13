СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска

13.06.2021 13:00

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины одному из высокопоставленных "чиновников" группировки "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи СБУ задокументировали, что бывший руководитель Луганского городского ГАИ в 2015 году присоединился к группировке "ЛНР" и занял должность так называемого "заместителя главы администрации города Луганска".

"До настоящего времени он активно участвует в обеспечении функционирования оккупационной власти в захваченном гибридным агрессором областном центре", – отметили в СБУ.

"Чиновник" подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Он объявлен в общегосударственный розыск за участие в террористической организации.