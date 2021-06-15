В ОРЛО произошел пожар на шахте

15.06.2021 08:00

В лаве шахты Самсоновская-Западная в Краснодоне, на временно неподконтрольной правительству части Луганской области, случился пожар. Об этом сообщает "МЧС" так называемой "ЛНР" в понедельник, 14 июня, передает Корреспондент.net.

"14 июня в 12:45 на пункт связи дежурному диспетчеру военизированного горноспасательного отряда №2 Краснодона поступило сообщение о том, что на шахте "Самсоновская-Западная" на участке 4-й западной лавы возник пожар. К месту вызова были направлены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы и два отделения реанимационно-противошоковой группы", - говорится в сообщении.

На момент возгорания на предприятии находился 161 человек, а на аварийном участке - 19 шахтеров.

"В данный момент угрозы жизни и здоровью нет, все шахтеры вышли на поверхность. Проводятся работы по локализации и ликвидации возгорания", - заверили в "МЧС".