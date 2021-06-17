Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»

17.06.2021 11:00

При переходе линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» пограничники по прежнему трубуют устанавливать мобильное приложения «Вдома». Лаборатории по тестированию работают, на бесплатные тесты как обычно большая очередь. Об этом пишут в социальных сетях жители Луганщины, находящиеся сейчас на КПВВ.

«Очередь со стороны Украины на КПВВ в сторону Луганска огромная. Лаборатории работают, на бесплатные тесты стоят люди».

«Я сейчас на КПВВ, выезжаю из Украины в Луганск. Спросила дважды у тех кто только что прошел из ЛНР границу — ДИЮ по прежнему требуют»

«Пограничники аргументируют тем, что дию отменили для въезда из других стран (то есть Россия и т.д.)»

«Это надо звонить на «горячую линию». Тогда их щиманут и все будет по Закону»

«На Меловом тоже требуют...»

«Закон вступает в силу после опубликования. Его вчера приняли, должны подписать, опубликовать и ПЕРЕДАТЬ на все посты. На это уходит от суток до двух. Так что ваши жалобы никто не будет слушать. Надо просто ждать»