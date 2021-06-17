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Архив - Луганская область

Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»

17.06.2021 11:00
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Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»

При переходе линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» пограничники по прежнему трубуют устанавливать мобильное приложения «Вдома». Лаборатории по тестированию работают, на бесплатные тесты как обычно большая очередь. Об этом пишут в социальных сетях жители Луганщины, находящиеся сейчас на КПВВ.
«Очередь со стороны Украины на КПВВ в сторону Луганска огромная. Лаборатории работают, на бесплатные тесты стоят люди».
«Я сейчас на КПВВ, выезжаю из Украины в Луганск. Спросила дважды у тех кто только что прошел из ЛНР границу — ДИЮ по прежнему требуют»
«Пограничники аргументируют тем, что дию отменили для въезда из других стран (то есть Россия и т.д.)»
«Это надо звонить на «горячую линию». Тогда их щиманут и все будет по Закону»
«На Меловом тоже требуют...»
«Закон вступает в силу после опубликования. Его вчера приняли, должны подписать, опубликовать и ПЕРЕДАТЬ на все посты. На это уходит от суток до двух. Так что ваши жалобы никто не будет слушать. Надо просто ждать»



Теги: Госпогранслужба, Станица Луганская, КПВВ, самоизоляция
 
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