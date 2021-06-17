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В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова
Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативные действия по разоблачению злоумышленника проводились во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности Нацполиции и при содействии ГУ НП в Луганской области.
Как установили сотрудники СБУ, фигурант начал работать в Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.
До этого, начиная с 2014 года, фигурант «служил» в незаконном вооруженном «формировании Дрёмова», которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он «решил изменить сторону». Сначала скрывался на территории РФ и во временно оккупированном Крыму, а затем вернулся домой.
Сейчас известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.
Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, которое возглавлял гражданин РФ с позывным «Спец». Боевики «Спеца» причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ в боевых столкновениях под Рубежным и в Новоайдарском районе.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
Теги: боевик, разоблачение, полицейский, ОРЛО
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