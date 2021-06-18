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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод

18.06.2021 11:00
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В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод

Минувшей ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв газопровода. Пресс-служба предприятия "Луганскгаз" уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли в районе парка имени 1 Мая.
В результате инцидента от подачи газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты "Луганскгаза" приступили к ремонту газопровода.
"Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте", — отметили в пресс-службе "Луганскгаза".
На предприятии добавили, что "на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается".



Теги: Луганск, взрыв, газопровод
 
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