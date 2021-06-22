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Возле Станицы Луганской задержали экс-боевика-контрабандиста
Один из двух мужчин, задержанных возле Станицы Луганской при попытке незаконной переправки товаров в ОРЛО, оказался бывшим боевиком "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Трибун.
Так, подозреваемые переплывали реку Северский Донец на резиновой лодке, забирая из заранее подготовленного тайника пищевые продукты и автозапчасти, и на той же лодке транспортировали их на неподконтрольную территорию.
"При проверке граждан по базам данных стало известно, что один из подозреваемых проходил службу в незаконном вооруженном формировании на временно оккупированной территории Луганской области. Этот факт гражданин предварительно подтвердил. Для проведения дальнейшего расследования лицо передано представителям полиции", - сказано в сообщении.
Теги: контрабанда, боевик, Станица Луганская
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