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Архив - Луганская область

Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине

24.06.2021 10:00
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Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине

Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу гуманитарной "Мисии Пролиска" Евгения Каплина.
Совместно с Представителем UNHCR Ukraine - Aгентство ООН по делам беженцев в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг волонтеры гумманитарных организаций посетили КПВВ "Счастье" и КПВВ "Станица Луганская".
Работу КПВВ "Счастье" по прежнему блокируют представители неподконтрольных Правительству районов Луганской области.
КПВВ в Станице Луганской - единственный на сегодняшний день работающий КПВВ в Луганской области. Представители ООН проверили работу электрокаров Гуманитарной миссии "Пролиска" на данном КПВВ.
"После решения украинского Правительства о смягчении карантинных ограничений и отмене обязательной самоизоляции или ПЦР-тестирования для лиц пересекающих линию разграничения на Донбассе, количество пересекающих данное КПВВ возросло с 1500 уже привычных во время карантина человек в сутки до 3583, пересёкших КПВВ за вчерашний.
В связи с увеличившимся количеством пересекающих КПВВ в Станице Луганской, трафик курсирования гольфкаров на КПВВ стал каждые 2-3 минуты", - отметили специалисты Миссии.



Теги: Счастье, ООН, Станица Луганская, КПВВ, инспекция
 
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