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Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды
25.06.2021 16:00
Луганск передал социально незащищенным жителям пострадавшей от подтопления Ялты 10 тонн питьевой воды, сообщают СМИ ОРЛО.
"Жители Ялты получили 10 тонн питьевой воды в качестве гуманитарной помощи от города-побратима Луганска по инициативе главы администрации Луганска Манолиса Пилавова", — говорится в сообщении.
В 2019 году "главы администраций" Луганска и Ялты Манолис Пилавов и Алексей Челпанов подписали соглашение о сотрудничестве.
Теги: Луганск, Ялта, вода
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