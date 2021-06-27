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На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-19
В субботу, 26 июня, в Луганской области заработали два центра массовой вакцинации от COVID-19. Об этом глава Луганщины Сергей Гайдай доложил во время онлайн сессии Министерства здравоохранения Украины с регионами по вопросам проведения вакцинации против коронавируса, передает пресс-служба ЛугОГА.
"С сегодняшнего дня на Луганщине открыто два центра вакцинации - в Северодонецке и Старобельске. Они работают в выходные и праздничные дни. Подключение этих центров к кампании по вакцинации поможет прививать как можно больше населения области, то есть эффективнее противодействовать распространению COVID-19", - отметил Гайдай.
В Северодонецке центр расположен в здании городского Дворца культуры, на проспекте Химиков, 28. В Старобельске - в Детской юношеской спортивной школе на ул. Центральная, 86 а.
По словам Гайдая, сейчас на Луганщине начат IV этап прививочной кампании. Прививки проводятся 13 мобильными бригадами и 52 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов области. Всего к вакцинации привлечено 237 медиков (врачей - 94, среднего персонала - 143).
По состоянию на 26 июня привито 50 197 человек: "Ковишилд" - 13 930, "Коронавак" - 8577, "Комирнати" - 11 730, "АстраЗенека" - 15 960. Первую дозу получили - 35 831, вторую - 14 366 человек. Гайдай отметил, что вакцинация в области происходит ежедневно.
Теги: Северодонецк, Старобельск, вакцинация, центр, COVID-19
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