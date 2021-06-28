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В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"
28.06.2021 15:00
В Северодонецке начал работать новый водный аттракцион "Чудо-юдо", сообщает 06452.
Аттаракцион состоит из бассейна, размером 23/20 метров и горок, высотой 2,7; 3,2; и 4,6 метров. На нем могут кататься дети любых возрастов.
Предусмотрена фильтрация и очистка воды. Всё оборудование соответствует санитарным нормам и абсолютно безопасно.
Аттракцион работает в веревочном парке "Фиеста" с 11 до 20 часов. Стоимость:
30 минут - 50 гривен
60 минут -100 гривен
безлимит - 250 гривен.
Теги: Северодонецк, вода, аттракцион, бассейн
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