В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"

28.06.2021 15:00

В Северодонецке начал работать новый водный аттракцион "Чудо-юдо", сообщает 06452.

Аттаракцион состоит из бассейна, размером 23/20 метров и горок, высотой 2,7; 3,2; и 4,6 метров. На нем могут кататься дети любых возрастов.

Предусмотрена фильтрация и очистка воды. Всё оборудование соответствует санитарным нормам и абсолютно безопасно.

Аттракцион работает в веревочном парке "Фиеста" с 11 до 20 часов. Стоимость:

30 минут - 50 гривен

60 минут -100 гривен

безлимит - 250 гривен.