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Архив - Луганская область

В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"

28.06.2021 15:00
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В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"

В Северодонецке начал работать новый водный аттракцион "Чудо-юдо", сообщает 06452.
Аттаракцион состоит из бассейна, размером 23/20 метров и горок, высотой 2,7; 3,2; и 4,6 метров. На нем могут кататься дети любых возрастов.
Предусмотрена фильтрация и очистка воды. Всё оборудование соответствует санитарным нормам и абсолютно безопасно.
Аттракцион работает в веревочном парке "Фиеста" с 11 до 20 часов. Стоимость:
30 минут - 50 гривен
60 минут -100 гривен
безлимит - 250 гривен.



Теги: Северодонецк, вода, аттракцион, бассейн
 
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