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Медики Луганщины получили 24 новых реанимобиля
Глава Луганской области Сергей Гайдай вручил медикам 24 комплекта ключей от новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Cпециализированные машины были приобретены за средства госбюджета Украины по программе, направленной на развитие системы экстренной медицинской помощи.
Реанимобили уже готовы к передаче на станции и подстанции населенных пунктов области, а именно: Сватовской, Нижнедуванской, Мостковской, Новоайдарской, Счастьенской, Станично-Луганской, Меловской, Кременской, Лисичанской, Северодонецкой, Ново-Астраханской, Троицкой, Белокуракинский, Лозно- Александровской, Старобельской, Марковской, Беловодской, Верхнянской, Карбонитской, Новодружеской, Попаснянской, Новопсковской, Белолуцкой и Рубежанской.
"Расширение и обновление автопарка скорых - это важный шаг в предоставлении профессионального, качественного и оперативного медицинского обслуживания для нашего населения. Также хочу вас заверить, что мы делаем все возможное и даже невозможное, чтобы эти новые автомобили ездили по нормальным дорогам", - обратился к бригадам экстренной помощи глава области.
Теги: скорая помощь, автомобиль, ОГА
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