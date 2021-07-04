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В ОРЛО более 1600 абонентов остались без электроснабжения
04.07.2021 17:00
Более 1,6 тыс. абонентов в населенных пунктах Краснодонского и Перевальского районов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
В результате вызванных неблагоприятными погодными условиями аварийных отключений электроэнергии на подстанциях "Молодая гвардия" и "Комиссаровская" были обесточены 1 092 абонента в части Краснодона и поселке городского типа (пгт) Таловое, а также 527 абонентов в пгт Байрачки.
Ведутся ремонтные работы.
Теги: непогода, электроснабжение, ОРЛО
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