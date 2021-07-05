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Очевидцы рассказали о ценах на COVID-тестирование в КПВВ "Меловое"
05.07.2021 11:00
Экспресс-тест на короновирус при въезде в Украину из России через КПВВ "Меловое" стоит от 250 до 650 грн.
Об этом сообщают пользователи соцсетей:
"В рублях сегодня оплачивала, при чём первая лаборатория берёт в районе 1800руб, вторая 700руб"
"Оплачивать за тест на КПП Украины можно в рублях или гривнах обе валюты принимают, но если смотреть по курсу то в ГРИВНАХ ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ."
"Палатка уличная стоит 650грн вагончик белый самый первый справа 250грн."
"Вроде бы где за 250-это государственная лаборатория, а за 650-частная".
Теги: стоимость, тест, КПВВ, COVID-19, Меловое
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