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Архив - Луганская область

Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ

05.07.2021 14:00
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Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица могут получить жилые помещения для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой ВГА.
"Для принятия на учет ВПЛ и предоставления жилых помещений для временного проживания необходимо обратиться в отдел по учету, распределению и приватизации жилья УЖКХ СМ ВГА, который находится по адресу: г. Северодонецк, ул. Гагарина, д. 115, ком. 4", - сказано в сообщении.



Теги: Северодонецк, жилье, ВПЛ
 
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