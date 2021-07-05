Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ

05.07.2021 14:00

Внутренне перемещенные лица могут получить жилые помещения для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой ВГА.

"Для принятия на учет ВПЛ и предоставления жилых помещений для временного проживания необходимо обратиться в отдел по учету, распределению и приватизации жилья УЖКХ СМ ВГА, который находится по адресу: г. Северодонецк, ул. Гагарина, д. 115, ком. 4", - сказано в сообщении.