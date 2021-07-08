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В ОРЛО заявили о ранении мирной жительницы во время обстрела
08.07.2021 13:00
Жительница неподконтрольной Украине части Луганской области была тяжело ранена в результате обстрела 7 июля. Об этом заявили в "народной милиции ЛНР".
Отмечается, что раненая женщина 1960 года рождения живет в поселке Донецкий по улице Осипенко. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Голубовки (Кировска).
Теги: женщина, ранение, обстрел, ОРЛО
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