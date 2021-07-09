СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия

09.07.2021 16:00

В ходе проведения санкционированного судом обыска в доме 62-летнего жителя села Малиновое 8 июля, правоохранители обнаружили и изъяли смертоносный арсенал оружия, взрывчатку и боеприпасы, сообщают в пресс-службе СБУ.

Гранаты, пистолеты, ПТУР, тротиловые шашки и более полутора тысяч патронов различного калибра скрывал житель Счастьенского района в селе Малиновое. Тайник с оружием он оборудовал на территории своего домовладения. Полный список таков:

почти 1 кг тротила;

3 детонатора;

18 гранат РГД-5 и Ф-1;

запалы к гранатам;

артиллерийский снаряд;

400 гр пороха;

2 пистолета систем «ТТ» и «Наган» с патронами;

4 сигнальные мины;

реактивный сигнальный патрон;

почти 1800 патронов различных калибров.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.