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СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия
В ходе проведения санкционированного судом обыска в доме 62-летнего жителя села Малиновое 8 июля, правоохранители обнаружили и изъяли смертоносный арсенал оружия, взрывчатку и боеприпасы, сообщают в пресс-службе СБУ.
Гранаты, пистолеты, ПТУР, тротиловые шашки и более полутора тысяч патронов различного калибра скрывал житель Счастьенского района в селе Малиновое. Тайник с оружием он оборудовал на территории своего домовладения. Полный список таков:
- почти 1 кг тротила;
- 3 детонатора;
- 18 гранат РГД-5 и Ф-1;
- запалы к гранатам;
- артиллерийский снаряд;
- 400 гр пороха;
- 2 пистолета систем «ТТ» и «Наган» с патронами;
- 4 сигнальные мины;
- реактивный сигнальный патрон;
- почти 1800 патронов различных калибров.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу.
По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Теги: пенсионер, оружие, СБУ, арсенал
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