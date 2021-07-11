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В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей
11.07.2021 17:00
Оккупационная власть "ЛНР" отменила работу загородных лагерей отдыха из-за того, что у части сотрудников таких учреждений был обнаружен коронавирус. Об этом заявил так называемый главный санитарный врач "республики" Дмитрий Докашенко, сообщает Восточный вариант.
Так, в некоторых лагерях до 30% сотрудников получили положительный результат по COVID-тесту.
Докашенко добавил, что в настоящее время на подконтрольной "ЛНР" территории отмечается подъем заболеваемости по коронавирусной инфекции, и "педагоги не стали исключением".
Теги: дети, карантин, лагерь, ОРЛО, COVID-19
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